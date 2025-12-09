FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Analyst Tom Sykes wies im Zusammenhang mit der Aufstockung des Anteils an Galderma auf zuletzt zurückgegangene Suchmaschinenanfragen nach den Marken der Schweizer hin. Aktuelle Zahlen zeigten zudem gesunkene Importe von Beauty-Produkten in China./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET



