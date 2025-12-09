Bern - Gesundheitskosten sind die grösste Sorge der Schweizer Bevölkerung. Auch der Klimawandel und die Altersvorsorge beschäftigen die Gesellschaft. Neu in der Top-Ten der Sorgen erscheint die US-Präsidentschaft von Donald Trump. Das zeigt das aktuelle UBS Sorgenbarometer. Mit 45 Prozent bleibe das Gesundheitswesen, insbesondere die Krankenkassenprämien, auch 2025 mit Abstand die grösste Sorge der Bevölkerung, hiess es im UBS-Sorgenbarometer. Der ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.