Die Monate Oktober und November waren das reinste Gemetzel bei der DroneShield-Aktie. Vom Hoch im Oktober bei rund 3,70 € sank der Kurs bis auf 0,94 €. Mittlerweile erholt sich der Titel wieder und steigt am Dienstagmorgen um +7,6% auf 1,17 €. Besteht hier jetzt noch Luft nach oben? Vertrauen kehrt zurück Das größte Problem war, dass das Vertrauen der Anleger in die Aktie verloren ging. Verantwortlich hierfür waren gravierende Ereignisse des Managements. ...

