Kornelius Purps (antea): Der Markt-Ausblick für das Jahr 2026

05.12.2025 -

Der Markt-Ausblick für das Jahr 2026

"Klingelingeling" hat es heute gemacht und der DAX erobert mal wieder die Marke von 24.000 Punkten. Schön, aber irgendwie auch unspektakulär, gab es das doch bereits im Mai und seither an mehr als zwei Dutzend weiteren Tagen zu sehen. Wird der DAX nun endlich aus seiner "Seitwärtsrallye" ausbrechen und die 24.000er-Marke dauerhaft hinter sich lassen? Zur Adventszeit blickt man gerne zurück und nach vorn, und so lade ich Sie heute ein zu Glühwein und Punsch auf den Wintermarkt der Finanzmarktprognosen, wo wir uns am Kunsthandwerkerstand der Kapitalmarktstrategeninnung eine wunderschöne Glaskugel ausleihen werden.

Beginnen wir bei den Kapitalmarktrenditen. Trotz einer Reihe von Leitzinssenkungen durch die Fed und die EZB notieren die 10J-Kapitalmarktrenditen heute hüben wie drüben höher als zum Zeitpunkt der jeweils ersten Zinssenkung im Sommer 2024. Ein Hauptgrund dafür, weshalb die langfristigen Anleiherenditen den Leitzinsen nicht nach unten gefolgt sind, ist die Erwartung deutlich höherer Emissionsvolumina im Zuge der anhaltenden (USA) bzw.angekündigten (Deutschland) Schuldenorgie.