Paris / London / Zürich - Einen Tag vor dem Zinsentscheid in den USA herrscht auch an Europas Aktienmärkten zumindest auf Indexebene eher Funktstille. Investoren warteten zunächst ab und wollten nicht auf dem falschen Fuss erwischt werden, hiess es von Börsianern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 blieb bis zum späten Vormittag orientierungslos und fiel zuletzt um moderate 0,09 Prozent auf 5.720,27 Punkte. Das Rekordhoch von Mitte November bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
