Nach Angaben der Analysten sanken die Preise für stationäre Batteriespeicher im Jahr 2025 auf 70 US-Dollar pro Kilowattstunde, was einem Rückgang von 45 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Dies ist der stärkste Rückgang unter allen Speicher-Anwendungsfällen und macht stationäre Speicher zum ersten Mal zum günstigsten Segment. von ESS News Obwohl sich das Tempo des Preisrückgangs verlangsamt hat, haben Lithium-Ionen-Batteriepacks im Jahr 2025 einen neuen Rekordtiefstand erreicht. Nach der neuesten Analyse von BloombergNEF (BNEF) sind die Preise seit 2024 um 8 Prozent auf 108 US-Dollar (knapp 93 ...

