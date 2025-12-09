NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones setzt 2026 im Bereich Konsumgüter vor allem auf L'Oreal, Reckitt und AB Inbev, wie er in seinem am Dienstag veröffentlichten Ausblick schrieb. Beim Brauereikonzern sieht er operativ noch viel Luft nach oben angesichts der starken Marktstellung./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST



ISIN: BE0974293251





