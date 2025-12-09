NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones setzt 2026 im Bereich Konsumgüter vor allem auf L'Oreal, Reckitt und AB Inbev, wie er in seinem am Dienstag veröffentlichten Ausblick schrieb. Bei den Franzosen lobt er dynamische Produkteinführungen, aber auch die insgesamt starke Palette./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST



ISIN: FR0000120321





