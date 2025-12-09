Die Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01) verstärkt ihren Vorstand und schafft damit eine klarere Aufgabenteilung für die nächste Wachstumsphase. Mit Monique Jaqqam kommt ab Januar 2026 eine erfahrene Finanzmanagerin als Chief Financial Officer an Bord, während CEO Philip Schetter eine Vertragsverlängerung um weitere fünf Jahre erhält. Die Entscheidungen des Aufsichtsrats senden ein Signal für Kontinuität und strukturierte Expansion in einem Markt, der nach der Teillegalisierung in Deutschland weiterhin in Bewegung ist. Für das Unternehmen bedeutet die Doppelbesetzung an der Spitze eine professionellere ...

