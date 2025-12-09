Arausol-Geschäftsführer Björn Lamprecht über die Vertriebsrealität bei Photovoltaik-UnterkonstruktionenIn der Photovoltaik-Branche nimmt der Wettbewerbsdruck spürbar zu. Der Grund: Immer neue Anbieter drängen in einen bedauerlicherweise aktuell fast stagnierenden Markt. Die Folgen: Projektentwickler und EPC-Unternehmen prüfen Angebote immer intensiver, Zahlungsziele verlängern sich, und die Anforderungen an die kaufmännische Due Diligence steigen. Für Vertriebsorganisationen bedeutet das: Sie müssen noch besser zuhören, noch schneller reagieren und klare Mehrwerte liefern. Wir bei Arausol sehen ...

