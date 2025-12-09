25 Jahre BVB an der Börse! - Ein Aktiencheck!
© 2025 aktienlust.tv
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|3,300
|3,325
|15:59
|3,305
|3,325
|15:56
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:47
|Brandt lobt Kovac: Fitnesszustand Basis für BVB-Erfolg
| DORTMUND (dpa-AFX) - Das Training unter Niko Kovac und die daraus resultierende Fitness im Team ist laut Offensivspieler Julian Brandt die Grundlage für den derzeitigen Erfolg von Borussia Dortmund....
► Artikel lesen
|15:45
|EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: 25-jähriges Börsenjubiläum von Borussia Dortmund
|EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Sonstiges
25-jähriges Börsenjubiläum von Borussia Dortmund
09.12.2025 / 15:40 CET/CEST
Für den Inhalt der...
► Artikel lesen
|14:30
|25 Jahre BVB an der Börse! - Ein Aktiencheck!
|25 Jahre BVB an der Börse! - Ein Aktiencheck
► Artikel lesen
|12:55
|25 Jahre BVB-Aktie: Hat sich das für Anleger gelohnt?
|09:25
|Borussia Dortmund gegen FK Bodø-Glimt gratis live im TV und Stream
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO KGAA
|3,300
|-0,45 %