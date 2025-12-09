Mehrere Follow-up-Langzeitstudien bestätigen die überlegene Wirksamkeit und gute Verträglichkeit von BRUKINSA verglichen mit Ibrutinib bei rezidivierter oder refraktärer CLL

Ergänzende ASH-Daten zum BTK-Degrader BGB-16673 untermauern das Potenzial einer First- und Best-in-Class-Aktivität mit anhaltendem Ansprechen bei stark vorbehandelten Patienten mit CLL

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, behauptet seine Position als Innovationsführer auf dem Gebiet der chronischen lymphozytischen Leukämie (CLL) durch die Demonstration der Tiefe, Qualität und Dynamik seines Hämatologie-Portfolios beim 67.ASH Annual Meeting and Exposition in Orlando, US-Bundesstaat Florida. Die Gesamtheit der ASH-Daten von BeOne stützt BRUKINSA (Zanubrutinib) als fundamentalen Bruton-Tyrosinkinase-Inhibitor (BTKi) erster Wahl.

"Auf der ASH 2025 werden wir neue Daten aus unserem gesamten CLL-Franchise vorstellen, die sowohl die Stärke von BRUKINSA als auch das Potenzial von BGB-16673 belegen", kommentiert Amit Agarwal, M.D., Ph.D., Chief Medical Officer, Hämatologie, BeOne. "Langzeitdaten sind der Goldstandard bei CLL. BRUKINSA liefert weiterhin die überzeugenden Ergebnisse beim progressionsfreien Überleben und Gesamtüberleben, die Patienten und Ärzte von einem BTK-Inhibitor erwarten sollten. BGB-16673, der derzeit am weitesten fortgeschrittene BTK-Degrader in der klinischen Entwicklung mit bisher über 800 behandelten Patienten, könnte die nächste Welle wegweisender Innovationen in der Onkologie einleiten."

BRUKINSA zeigt weiterhin eine beispiellose Langzeitwirkung bei günstigem Sicherheitsprofil über einen Follow-up-Zeitraum von mehr als sechs Jahren bei zuvor unbehandelten Patienten mit CLL/SLL.

In der randomisierten, multizentrischen, globalen Phase-3-Studie SEQUOIA (NCT03336333), zeigte BRUKINSA eine Überlegenheit beim progressionsfreien Überleben (PFS) gegenüber Bendamustin plus Rituximab (BR) mit einem geschätzten PFS von 74 nach sechs Jahren bei zuvor unbehandelten Patienten mit CLL oder kleinem lymphozytischem Lymphom (SLL) im Vergleich zu einem PFS von 32 für BR. Zu den Highlights gehören:

Studienarme A, B und C: BRUKINSA im Vergleich zu BR sowie BRUKINSA bei Patienten mit del(17p) ( Posterpräsentation: 2129 Die COVID-19-bereinigten PFS-Raten betrugen 77 (95 KI, 70,1-81,8) für BRUKINSA und 33 (95 KI, 25,5-40,4) für BR. Das Gesamtüberleben (OS) nach 72 Monaten betrug 84 für BRUKINSA und 80 für BR. COVID-19-bereinigt lagen die OS-Raten bei 88 bzw. 82 %. Bei Patienten mit del(17p) betrug das 6-Jahres-PFS 64 (65 nach COVID-19-Bereinigung) und das 72-Monats-OS 83 %. Das Sicherheitsprofil von BRUKINSA entsprach den Ergebnissen früherer Studien. Es wurden keine neuen Sicherheitssignale festgestellt.



"Die längere Follow-up-Phase von SEQUOIA bestätigt die Vorteile einer kontinuierlichen Anwendung von Zanubrutinib", berichtet Constantine Tam, M.B.B.S., M.D., Leiter der Lymphom-Abteilung bei Alfred Health und Professor für Hämatologie an der Monash University. "Die Patienten zeigten weiterhin eine dauerhafte Kontrolle des Krankheitsverlaufs und eine konsistente Sicherheit in allen Studienarmen. Dies setzt neue Maßstäbe für CLL-Patienten, einschließlich derjenigen mit schwerer zu behandelnder CLL."

Studienarm D: BRUKINSA plus Venetoclax bei Patienten mit oder ohne del(17p) und/oder TP53 -Mutationen ( Posterpräsentation: 5669 In der gesamten Patientenpopulation, in der 58 der Patienten eine del(17p)- und/oder TP53 -Mutation aufwiesen, wurde das mediane PFS nicht erreicht. Das 36-Monats-PFS betrug 87 %. Das 36-Monats-PFS betrug bei Patienten mit del(17p)- und/oder TP53 -Mutation 87 und bei Patienten ohne del(17p)- und TP53 -Mutation 89 %. Insgesamt schlossen 42 Patienten die Kombinationstherapie mit BRUKINSA und Venetoclax ab und setzten die Monotherapie mit BRUKINSA fort. Zwölf Monate nach der Kombinationsphase blieb die minimale Resterkrankung (uMRD) im peripheren Blut bei 100 (18/18) der Patienten ohne del(17p) und TP53 nicht nachweisbar. Achtzehn Monate nach der Kombinationsbehandlung lag die uMRD bei 92 (22/24) der Patienten mit del(17p)- und/oder TP53 -Mutation weiterhin unter der Nachweisgrenze. Das Sicherheitsprofil von BRUKINSA plus Venetoclax war im Allgemeinen gut verträglich. Dabei wurden keine unerwarteten Sicherheitssignale festgestellt. Die NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines ) empfehlen jetzt Zanubrutinib plus Venetoclax als bevorzugte Erstlinientherapie bei CLL/SLL.



Neue Daten zu den Behandlungsergebnissen von Patienten mit rezidivierter/refraktärer CLL deuten darauf hin, dass BRUKINSA möglicherweise ein leichter zu kontrollierendes Nebenwirkungsprofil aufweist. Follow-up-Daten aus bis zu sechs Jahren bestätigen die fundamentale Rolle von BRUKINSA bei CLL/SLL als einziger BTK-Inhibitor mit anhaltendem PFS-Vorteil und langfristigem Nutzen gegenüber einem anderen BTK-Inhibitor.

ALPINE (NCT03734016) ist eine globale, randomisierte, offene, multizentrische Phase-3-Studie zum Vergleich von BRUKINSA mit Ibrutinib bei Patienten mit R/R CLL/SLL, die mindestens eine vorherige systemische Therapie erhalten haben. Zu den Highlights gehören:

Symptombasiertes progressionsfreies Überleben als klinisch relevanter und patientenbezogener Endpunkt ( Mündliche Präsentation: 711 Diese Studie zählt zu den ersten Analysen von Patienten mit CLL/SLL, die einen statistisch und klinisch signifikanten Zusammenhang zwischen der Verschlechterung der Symptome im Zeitverlauf und dem Fortschreiten der Erkrankung anhand einer gemeinsamen Modellierung nachweisen. Die Verschlechterung der von Patienten berichteten Symptome wie Müdigkeit, Schlaflosigkeit und Übelkeit/Erbrechen erwies sich als starker symptomatischer Indikator für das Fortschreiten der Erkrankung. Im Vergleich zu Ibrutinib war das Risiko einer symptomatischen Verschlechterung im Zusammenhang mit einem früheren Fortschreiten der Erkrankung bei Patienten unter BRUKINSA geringer. Aus der Analyse ging hervor, dass Patienten, die BRUKINSA erhielten, ein niedrigeres Risiko für eine symptomatische Verschlechterung in Bezug auf Übelkeit/Erbrechen, Müdigkeit, Schmerzen und Schlaflosigkeit aufwiesen.



Bis zu sechs Jahre Follow-up-Daten von Patienten aus dem BRUKINSA-Studienarm von ALPINE, die an einer Langzeit-Verlängerungsstudie teilnahmen (LTE-1, Posterpräsentation: 2123) Bei einer Follow-up-Zeitspanne von bis zu 73,5 Monaten betrug das mediane PFS für alle Patienten beachtliche 52,5 Monate. Das 60-Monats-PFS lag bei 47,3 (50,4 COVID-19-bereinigt). Diese Ergebnisse definieren die Erwartungen für diese Patientenpopulation neu. Bei Patienten mit del(17p) betrug das mediane PFS 49,9 Monate. Das 60-Monats-PFS lag bei 38,2 (40,5 COVID-19-bereinigt). Während der längeren Follow-up-Phase blieb die Häufigkeit der meisten unerwünschten Ereignisse von besonderem Interesse im Jahresvergleich stabil.



Die klinischen Daten zu BGB-16673 (BTK-Degrader) zeigen ein schnelles, robustes und sich verstärkendes Ansprechen bei Patienten mit stark vorbehandelter R/R CLL/SLL, auch bei Patienten mit vorausgegangener BTKi-Behandlung und Mutationen, die eine Resistenz gegen BTK-Inhibitoren bewirken. (Mündliche Präsentation: 85

Aktualisierte Ergebnisse aus CaDAnCe-101 (NCT05006716), einer laufenden Open-Label-Studie der Phase 1/2 zur Bewertung der BGB-16673-Monotherapie bei Patienten mit B-Zell-Malignomen, zeigten ein Ansprechen bei verschiedenen R/R-CLL/SLL-Patiententypen, einschließlich solcher, die zuvor mit BTK-Inhibitoren, BCL2-Inhibitoren, nicht-kovalenten BTK-Inhibitoren behandelt worden waren, sowie von Patienten mit BTK-Inhibitor-Resistenzmutationen.Zu den Highlights gehören:

Nach einem medianen Follow-up-Zeitraum von 19,8 Monaten befinden sich 54,4 der Patienten weiterhin in Behandlung. Bei allen Dosierungen betrug die ORR 85,3 und die CR/CR-Rate mit unvollständiger Erholung der Blutwerte (CRi) 2,9. Das Ansprechen verstärkte sich im zeitlichen Verlauf. In der Patientengruppe, die die empfohlene Phase-2-Dosis (RP2D, 200 mg einmal täglich) erhielt, betrug die ORR 94,4 %. Bei den Patienten, die bereits mit einem kovalenten BTK-Inhibitor, BCL2i und einem nicht-kovalenten BTK-Inhibitor behandelt worden waren, betrug die ORR 75,0 %.

Das 12- und 18- Monats-PFS betrug 73,5 bzw. 65,9 %.

In dieser stark vorbehandelten Population wurde BGB-16673 im Allgemeinen gut vertragen. Es traten keine behandlungsbedingten Todesfälle auf, und es wurden keine neuen Toxizitäten festgestellt. Die mediane Behandlungsdauer betrug 13,6 Monate.

Für weitere Informationen über unsere Teilnahme am ASH Annual Meeting and Exposition 2025 besuchen Sie bitte unseren Konferenz-Hub: congress.beonemedicines.com.

Über chronische lymphozytische Leukämie

Die chronische lymphozytische Leukämie (CLL) ist eine lebensbedrohliche Krebserkrankung bei Erwachsenen. Es handelt sich um eine Art von reifem B-Zell-Malignom, bei dem abnormale leukämische B-Lymphozyten (eine Art weißer Blutkörperchen) aus dem Knochenmark entstehen und das periphere Blut, das Knochenmark und das lymphatische Gewebe befallen.1,2 Die chronische lymphozytische Leukämie (CLL) ist die häufigste Form von Leukämie bei Erwachsenen und macht etwa ein Drittel der Neuerkrankungen aus.2,3

Über BGB-16673

BGB-16673 ist ein potenzieller proteinabbauender First-in-Class-Bruton-Tyrosinkinase-(BTK-)Degrader und der am weitesten fortgeschrittene proteinabbauende Wirkstoff in der klinischen Entwicklung, der im Rahmen eines umfangreichen globalen klinischen Entwicklungsprogramms fast 800 Patienten verabreicht wurde. Das Programm umfasst drei randomisierte Phase-3-Studien zu R/R-CLL, darunter eine direkte Vergleichsstudie der Phase 3 mit Pirtobrutinib, für die im vierten Quartal 2025 die Patientenaufnahme begann. BGB-16673 basiert auf der chimären Degradationsaktivierungsverbindung (CDAC) von BeOne und wurde konzipiert, um den Abbau sowohl von Wildtyp- als auch von mutierten Formen von BTK zu stimulieren, einschließlich solcher, die häufig zu einer Resistenz gegen BTK-Inhibitoren bei Patienten mit fortschreitender Erkrankung führen.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat BGB-16673 den Fast-Track-Status für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidivierter oder refraktärer (R/R) chronischer lymphatischer Leukämie oder kleinem lymphozytischem Lymphom (CLL/SLL) sowie von erwachsenen Patienten mit R/R-Mantelzell-Lymphom (MCL) gewährt. Darüber hinaus hat die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) BGB-16673 den Status eines PRIority MEdicines (PRIME) für die Behandlung von Patienten mit Waldenström-Makroglobulinämie (WM) gewährt, die zuvor mit einem BTK-Inhibitor behandelt wurden.

Über BRUKINSA (Zanubrutinib)

BRUKINSA ist ein niedermolekularer Inhibitor der Bruton-Tyrosinkinase (BTK), der durch Optimierung von Bioverfügbarkeit, Halbwertszeit und Selektivität eine vollständige und anhaltende Hemmung des BTK-Proteins bewirkt. Mit einer differenzierten Pharmakokinetik im Vergleich zu anderen zugelassenen BTK-Inhibitoren hemmt BRUKINSA nachweislich die Proliferation maligner B-Zellen in einer Reihe von krankheitsrelevanten Geweben.

BRUKINSA hat unter den BTK-Inhibitoren die weltweit umfassendste Zulassung und ist der einzige BTK-Inhibitor, der ein- oder zweimal täglich verabreicht werden kann. Zudem ist BRUKINSA der einzige BTK-Inhibitor, der in einer Phase-3-Studie Überlegenheit gegenüber einem anderen BTK-Inhibitor gezeigt hat.

Das globale klinische Entwicklungsprogramm für BRUKINSA umfasst etwa 7.100 Patienten in 30 Ländern und Regionen in mehr als 35 Studien. BRUKINSA ist in mehr als 75 Märkten zugelassen, und weltweit wurden bereits mehr als 247.000 Patienten damit behandelt.

Ausgewählte wichtige Sicherheitsinformationen

Bei der Anwendung von BRUKINSA sind schwerwiegende Nebenwirkungen aufgetreten, darunter tödliche Ereignisse wie Blutungen, Infektionen, Zytopenien, sekundäre Primärtumoren, Herzrhythmusstörungen und Hepatotoxizität (einschließlich arzneimittelinduzierter Leberschäden).

In der gepoolten Sicherheitspopulation (N 1729) waren die häufigsten Nebenwirkungen (= 30 %), einschließlich Laborwertabweichungen, bei Patienten, die BRUKINSA erhielten, eine verminderte Neutrophilenzahl (51 %), eine verminderte Thrombozytenzahl (41 %), Infektionen der oberen Atemwege (38 %), Blutungen (32 %) und Muskel-Skelett-Schmerzen (31 %).

Bitte lesen Sie die vollständigen US-amerikanischen Verschreibungsinformationen einschließlich der US-amerikanischen Patienteninformationen.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung richten sich an ein globales Fachpublikum. Die Produktindikationen variieren je nach Region.

Über BeOne

BeOne Medicines ist ein globales Onkologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz, das innovative Therapien entdeckt und entwickelt, die für Krebspatienten weltweit leichter zugänglich sind. Mit einem Portfolio, das Hämatologie und solide Tumore umfasst, treibt BeOne die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch interne Kompetenzen und Kooperationen voran. Mit einem wachsenden globalen Team von fast 12.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, den Zugang zu Medikamenten für weit mehr Patienten, die diese benötigen, radikal zu verbessern.

Weitere Informationen über BeOne finden Sie unter www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den potenziellen Vorteilen von BRUKINSA und BGB-16673 sowie zu den Plänen, Verpflichtungen, Bestrebungen und Zielen von BeOne unter der Überschrift "Über BeOne". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren beinhalten die Fähigkeit von BeOne, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Wirkstoffkandidaten nachzuweisen, die klinischen Ergebnisse seiner Wirkstoffkandidaten, die möglicherweise die weitere Entwicklung oder die Marktzulassung nicht unterstützen, Maßnahmen der Aufsichtsbehörden, die sich auf die Einleitung, den Zeitplan und den Fortschritt der klinischen Studien und die Marktzulassung auswirken können; die Fähigkeit von BeOne, einen kommerziellen Erfolg für seine vermarkteten Medikamente und Wirkstoffkandidaten zu erzielen, falls diese zugelassen werden, die Fähigkeit von BeOne, den Schutz des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit seinen Arzneimitteln und Technologien zu gewährleisten, BeOnes Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln und anderen Dienstleistungen, BeOnes begrenzte Erfahrung bei der Einholung von aufsichtsrechtlichen Zulassungen und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten sowie BeOnes Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel für den Geschäftsbetrieb und die Entwicklung seiner Wirkstoffkandidaten zu erhalten und die Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten, sowie die Risiken, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Quartalsbericht von BeOne auf Form 10-Q ausführlicher erläutert werden, sowie die Erörterung potenzieller Risiken, Unwägbarkeiten und anderer wichtiger Faktoren in den nachfolgenden Einreichungen von BeOne bei der U. S. Securities and Exchange Commission. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand bei Herausgabe dieser Pressemitteilung. BeOne verpflichtet sich nicht dazu, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

