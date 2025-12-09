hier

Der französische Ölkonzern gab gestern bekannt, seine Öl- und Gasaktivitäten in der britischen Nordsee in ein neues Joint Venture namens "Neo Next+" mit dem spanischen Energiekonzern Repsol und dem Finanzinvestor HitecVision einzubringen. Die Franzosen werden an Next+ einen Anteil von 47,5 % halten, während Repsol mit 23,6 % beteiligt ist und Hitec Vision die restlichen Anteile hält. Total und Repsol folgen damit dem Branchentrend.