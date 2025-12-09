EQS-News: Diginex Limited
Diginex Limited gibt für das am 30. September 2025 endende Halbjahr ein robustes Umsatzwachstum von 293 % und eine verbesserte Bilanz bekannt
LONDON, 9. Dezember 2025 - Diginex Limited ("Diginex" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: DGNX), ein anerkannter Anbieter von RegTech-Lösungen für Nachhaltigkeit, gab heute seine ungeprüften Finanzergebnisse für das am 30. September 2025 endende Halbjahr bekannt.
Sechs Monate zum 30. September 2025 - Wichtigste Highlights:
Strategische Highlights nach dem 30. September 2025
Kommentar der Geschäftsleitung
Mark Blick, Chief Executive Officer von Diginex Limited, kommentierte:
"Das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 war für Diginex eine Zeit des Wandels. Wir erreichten ein Umsatzwachstum von 293 %, angetrieben durch die starke Nachfrage nach unseren ESG-Berichts- und Lieferkettenlösungen sowie einen wegweisenden Lizenzvertrag. Gleichzeitig haben wir unsere Finanzlage durch den erfolgreichen Börsengang im Januar, die anschließende Ausübung von Optionsscheinen und den Abschluss der strategischen Übernahme von Matter DK ApS im Oktober erheblich gestärkt.
Wir glauben, dass wir mit diesen Erfolgen eine solide Grundlage gelegt haben, um sowohl unser organisches Wachstum als auch unsere geplante konsequente M&A-Strategie zu beschleunigen. Wir arbeiten weiterhin an der Verbesserung unserer KI-gestützten Plattformen, insbesondere mit vollständig automatisierten Analysen zu regulatorischen Lücken und fortschrittlichen Datenvisualisierungsfunktionen, während wir gleichzeitig unsere Vertriebskanäle ausbauen, um von der weltweit steigenden Nachfrage nach transparenten, konformen Nachhaltigkeitsdaten zu profitieren. Wir freuen uns auf die vor uns liegenden Chancen und sind weiterhin bestrebt, unseren Aktionären langfristigen Wert zu bieten.
Umsatz
In den sechs Monaten bis zum 30. September 2025 stieg der Gesamtumsatz um 1,5 Millionen US-Dollar (293 %) auf 2,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 0,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg ist in erster Linie auf Abonnement- und Lizenzgebühren zurückzuführen, die von 0,2 Millionen US-Dollar auf 1,9 Millionen US-Dollar stiegen, einschließlich einer erheblichen einmaligen Lizenzgebühr für eine White-Label-Version von diginexESG. Die Beratungsgebühren blieben mit 0,1 Millionen US-Dollar stabil, während die Einnahmen aus Anpassungen wie erwartet zurückgingen, da das Unternehmen seine Ressourcen auf die Entwicklung seiner Kernprodukte und die Skalierung seiner SaaS-Plattformen diginexESG und diginexLUMEN konzentrierte.
Allgemeine und administrative Aufwendungen
Die allgemeinen und Verwaltungskosten stiegen in den sechs Monaten bis zum 30. September 2025 um 3,4 Millionen US-Dollar auf 8,1 Millionen US-Dollar, gegenüber 4,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg ist größtenteils auf einen Anstieg der Honorare für Beratung im Zusammenhang mit umfangreichen M&A-Due-Diligence-Prüfungen und Rechtsarbeiten in Höhe von 2,2 Millionen US-Dollar zurückzuführen. Die Aufwendungen für Leistungen an Arbeitnehmer stiegen um 0,9 Millionen US-Dollar, was auf die fortgesetzten Investitionen in Vertriebs- und Geschäftsentwicklungstalente zurückzuführen ist. Weitere nennenswerte Steigerungen waren die Reise- und Investor-Relations-Kosten, da das Unternehmen nach dem Börsengang im Januar 2025 seine Präsenz auf dem öffentlichen Markt ausgebaut hat.
Highlights der Bilanz
Das Nettovermögen stieg von 4,6 Millionen US-Dollar zum 31. März 2025 auf 10,9 Millionen US-Dollar zum 30. September 2025. Das Unternehmen arbeitet weiterhin ohne verzinsliche Schulden. Nach Ablauf des Berichtszeitraums hat die Ausübung von Optionsscheinen am 23. Oktober 2025, die durch die Ausgabe von 18 Millionen Stammaktien 13,8 Millionen US-Dollar an Barmitteln einbrachte, die Bilanz weiter gestärkt und zusätzliche Flexibilität für Wachstumsinitiativen geschaffen.
Über Diginex
Die preisgekrönte diginexESG-Plattform unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die "Global Reporting Initiative"), SASB (das "Sustainability Accounting Standards Board") und ISSB (IFRS Sustainability Disclosure Standards). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement über die Einbindung von Stakeholdern bis hin zur Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen das Unternehmen glaubt, dass sie seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf beeinflussen könnten. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen wie "ungefähr", "glaubt", "hofft", "erwartet", "geht davon aus", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", "kann" oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um spätere Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen werden, und das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und empfiehlt Anlegern, andere Faktoren zu berücksichtigen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können und in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt sind.
DIGINEX LIMITED UNGEPRÜFTE VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG
