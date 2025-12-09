Salesforce: Das 330%ige Wachstum bei Agentforce macht den Konzern zum KI-Powerhaus!
Salesforce-Zukunft ist Agentforce: Die KI-gesteuerte Arbeitskraft!
Der Anbieter von Software für das Kundenbeziehungsmanagement hat sich zu einem KI-Unternehmen für digitale Arbeitskräfte gewandelt. Agentforce ist Salesforces Kernstück der KI-Strategie und definiert sich als eine stets verfügbare, digitale Arbeitskraft, die entwickelt wurde, um jeden Mitarbeiter, jede Abteilung und jeden Geschäftsprozess zu ergänzen und das Kundenerlebnis zu optimieren. Die Technologie nutzt die Data 360-Plattform, um kontextbezogene und vertrauenswürdige KI-Agenten zu erschaffen. Beispiel dafür ist u. a. die Automatisierung des Kundenservice. Der KI-Agent übernimmt eigenständig einfache bis mittlere Kundenanfragen über Chat oder E-Mail. Er diagnostiziert das Problem anhand des Ticketverlaufs und der Produktdatenbank, führt Schritte zur Fehlerbehebung durch (z. B. Zurücksetzen des Passworts, Ändern einer Adresse) und dokumentiert den gesamten Prozess. Die Wartezeit für den Kunden sinkt, menschliche Arbeitskräfte können komplexere Probleme lösen. Auch im Vertrieb kann der KI-Agent die Effizienz steigern. Im ersten Schritt analysiert der KI-Agent kontinuierlich die Vertriebspipeline, historische Abschlussraten, E-Mail-Korrespondenz und Kalenderdaten. Im zweiten Schritt identifiziert er automatisch Leads mit der höchsten Kaufwahrscheinlichkeit, priorisiert Aufgaben der Vertriebler und generiert personalisierte E-Mailentwürfe. Der Vertrieb muss weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben verbringen.
