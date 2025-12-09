Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, gab heute die Einführung von Aktien aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) über zwei führende Börsen in einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftsregionen der Welt bekannt. Kunden von Interactive Brokers weltweit haben nun Zugang zur Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) und zum Dubai Financial Market (DFM). Dies ermöglicht es Anlegern in der Region, sowohl lokale als auch internationale Märkte von einer einzigen Plattform aus zu handeln, während Anleger weltweit diversifizierte Portfolios über verschiedene Anlageklassen und Regionen hinweg aufbauen können, darunter auch Länder des wachsenden Golf-Kooperationsrats (GCC).

Interactive Brokers bedient einen globalen Kundenstamm und ist einzigartig aufgestellt, um die finanziellen Ziele von privaten und institutionellen Anlegern weltweit, einschließlich denen im Nahen Osten, zu fördern. Die Aufnahme von Aktien aus den VAE erweitert den Marktzugang von Interactive Brokers weiter und verbessert die Anlagemöglichkeiten für lokale und globale Anleger. Interactive Brokers unterstützt die Einzahlung auf Konten und den Handel in bis zu 28 Währungen, darunter AED. Internationale Kunden können Gelder in ihrer Landeswährung einzahlen und diese zu niedrigen Wechselkursen in AED umtauschen, um damit zu handeln.

"Da Marktteilnehmer weltweit nach neuen Anlagemöglichkeiten suchen, bietet die Aufnahme von Aktien aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sowohl lokalen als auch internationalen Anlegern Zugang zum Wirtschaftswachstum dieser dynamischen Region, zusammen mit Produkten aus über 160 anderen globalen Märkten auf derselben Plattform", sagte Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers. "Diese Ankündigung in Verbindung mit unserem neuen Büro im Dubai International Financial Center (DIFC) spiegelt unsere Stärkung unserer Position im Nahen Osten und die kontinuierliche Erweiterung des beispiellosen Marktzugangs für aktive Händler und institutionelle Anleger weltweit wider. Wir fühlen uns geehrt, kürzlich von den 2025 Good Money Guide Awards zum Best Investing Account in den VAE gewählt worden zu sein."

Bestehende Kunden können sofort über ihre bestehenden Interactive-Brokers-Konten mit dem Handel von Aktien aus den Vereinigten Arabischen Emiraten beginnen. Potenzielle Kunden können innerhalb weniger Minuten ein Konto eröffnen, um über eine einheitliche Plattform Zugang zu mehr als 160 globalen Börsen zu erhalten.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR ist ein Mitglied des S&P 500. Die verbundenen Unternehmen bieten Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 160 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform an.

Contacts:

Kontakte für Interactive Brokers Group, Inc.

Medien: Katherine Ewert, media@ibkr.com