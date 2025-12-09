Aus Sicht der Expert:innen sind mehr Anstrengungen für die Energiewende in Deutschland nötig. Der Bund sollte Maßnahmen einleiten, die die Systemkosten senken und dadurch die Effizienz der Energiewende steigern. Die Expertenkommission zum Energiewende-Monitoring hat den Bericht 2025 vorgelegt. Die Expert:innen sehen drei zentrale Handlungsfelder, die in den kommenden Jahren politisch stärker in den Fokus rücken sollten. Erstens ist das Marktdesign an die Anforderungen eines Stromsystems anzupassen, ...

