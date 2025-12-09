© Foto: Karlis Dzjamko/Cover Images - Cover Images

Trotz des Deals zwischen Netflix und Warner Bros gibt Paramount-Chef David Ellison nicht auf und buhlt um die Zustimmung der Warner-Bros-Aktionäre. Am Ende könnte wieder einmal Donald Trump der entscheidende Faktor sein.Netflix hatte am Freitag nach einer wochenlangen Bieterschlacht mit Paramount und Comcast ein 72 Milliarden US-Dollar schweres Aktienangebot für die TV- und Filmstudios sowie die Streaming-Aktivitäten von Warner Bros Discovery unterbreitet. Doch Paramount gibt sich noch nicht geschlagen: Das Unternehmen verfolgt weiterhin das Ziel, Warner Bros und dessen wertvolle HBO- und DC Comics-Assets zu übernehmen. Die Führung von Warner Bros Discovery erklärte, man werde das Angebot …