1. Infinity Development - Schuhe stehen im Zentrum des Interesses: Infinity Development Holdings (WKN: A41TN3/0,30 EUR) ist kein gewöhnlicher Spezialchemie-Hersteller, das Unternehmen ist einer der führenden Produzenten von Schuhadhesiven in Asien und zählt zu den wenigen Lieferanten, die von über 15 internationalen Top-Marken wie Nike, Adidas, Puma, New Balance oder VF als zugelassener Klebstoffpartner ausgewählt wurden. Mit seinem tiefen technischen Know-how, einer 30-jährigen Branchenhistorie und operativer Nähe in China, Vietnam, Indonesien und Bangladesch hat Infinity sich einen Platz im ...

