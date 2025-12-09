DJ PTA-PVR: VERTEQ SE: Veröffentlichung über Erwerb eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

München (pta000/09.12.2025/15:00 UTC+1) - Mitteilung

1. Angaben zum Emittenten VERTEQ SE, Theresienstr. 1, 80333 München, Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1. Klaus Dieter Fleischer

3. Datum der Schwellenberührung 09.12.2025

4. Aktienanteil

Aktienanteil in % Gesamtzahl Stimmrechte Neu 75,00 500.000 Letzte Veröffentlichung 0,00

5. Einzelheiten

absolut absolut indirekt (über Tochter oder Dritten, -- direkt indirekt (über Tochter oder Dritten, -- 71d direkt 71d Abs. 1 AktG) in % Abs. 1 AktG) in % 375.000 0 75,00 0,00

Aussender: VERTEQ SE Theresienstr. 1 80333 München Deutschland Ansprechpartner: Paul Arni Tel.: +49 89 2050085076 E-Mail: info@verteq.se Website: www.verteq.se ISIN(s): DE000A40Y557 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Hannover

