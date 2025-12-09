Basel - Die neu fusionierte Versicherungsgruppe Helvetia Baloise wird in den kommenden drei Jahren voraussichtlich zwischen 2000 und 2600 Stellen abbauen. Die Gruppe habe am (heutigen) Dienstag die Mitarbeitende über den geplanten Umfang des Abbaus informiert, erklärte ein Firmensprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Zuerst hatte die Agentur Reuters darüber berichtet. Insgesamt beschäftigt die neu formierte Helvetia Baloise mit Sitz in ...

