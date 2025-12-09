PayPal steht am Dienstag wieder im Fokus. Der Bezahldienstleister bekommt Gegenwind von der Analystenseite. Eine US-Analysehaus hat das Kursziel deutlich reduziert und die Verkaufsempfehlung damit untermauert. Auslöser ist vor allem das vermeintlich nachlassende Wachstum in einem wichtigen Geschäftsbereich.Compass Point hat das Kursziel für den Bezahldienstleister von 66,00 Dollar auf 56,00 Dollar gesenkt und die Einstufung "Sell" bestätigt. Damit liegt das Haus am unteren Ende der Kursziele der ...

