JPMORGAN hat gestern im Ausblick für die Pharmabranche das Kursziel für die BAYER-Aktie von 25 auf 50 € und die Einstufung von "Neutral" auf "Overweight" erhöht. Die Analysten begründeten ihre Entscheidung damit, dass bei BAYER weder die Verbesserungen im Pharmageschäft, noch diejenigen in der Agrarsparte angemessen vom Aktienkurs reflektiert würden. Der Aufwärtstrend in den Sparten sollte sich nach Einschätzung von JPMORGAN 2026 fortsetzen und zu einem starken Wachstumsausblick für 2027 bis 2030 führen. In der Vorwoche hatte bereits MORGAN STANLEY das Kursziel für BAYER auf 40 € angehoben, nachdem der Solicitor General als Vertreter der Regierung empfohlen hatte, dass der Supreme Court der USA eine Grundsatzentscheidung zu den Glyphosat-Prozessen treffen sollte. Mit dem gestrigen Kursplus von über 4 % hat sich der jüngste Aufwärtstrend fortgesetzt.