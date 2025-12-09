EQS-News: Cision Ltd. / Schlagwort(e): Personalie

Erfahrene SaaS- und Technologiemarketing-Expertin zur Beschleunigung der globalen Marken- und Nachfragestrategie CHICAGO, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Cision, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Medien- und Verbraucherinformationen, gab heute die Ernennung von Amy Jones zum Chief Marketing Officer bekannt. Jones wird die globale Marketingorganisation von Cision leiten und direkt an den Chief Executive Officer, Guy Abramo, berichten. Jones verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Aufbau von erstklassigen Marketingorganisationen für SaaS- und Technologieunternehmen. Sie kommt von der Jeppesen-ForeFlight-Abteilung von Boeing Digital zu Cision, wo sie als CMO tätig war und zu einem zweistelligen Umsatzwachstum beitrug, während sie gleichzeitig den Verkauf des Unternehmens an Thoma Bravo im Wert von 10,55 Milliarden US-Dollar unterstützte. Ihr Hintergrund umfasst globale Nachfragegenerierung, Markenstrategie, Produktmarketing, Analytik, Martech-Innovation und Omnichannel-Engagement. Jones hatte zuvor Führungspositionen bei Oracle, Everbridge, Zeta Global, Grand Circle Corporation, Rue La La und Vistaprint inne. "Ich freue mich sehr, in einem so entscheidenden Moment zu Cision zu kommen", sagte Amy Jones, CMO von Cision. "Die Größe, die Daten und die KI-gesteuerten Innovationen von Cision bieten enorme Chancen. Ich freue mich darauf, mit dem ELT und unseren globalen Teams zusammenzuarbeiten, um das Wachstum zu beschleunigen und unsere Präsenz für unsere Kunden zu stärken." "Ich freue mich sehr, Amy bei Cision willkommen zu heißen", sagte Guy Abramo, CEO von Cision. "Ihre Erfolgsbilanz bei der Förderung messbaren Wachstums, dem Aufbau skalierbarer GTM-Engines und der Führung von Unternehmen durch Transformationsprozesse macht sie zur idealen Besetzung für unser nächstes Kapitel." Jones wird die globale Marketingstrategie von Cision in den Bereichen Marke, Kommunikation, Produktmarketing, Nachfragegenerierung, Inhalte, Veranstaltungen, Analytik und Marketingoperationen leiten. Informationen zu Cision Cision ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Verbraucher- und Medienanalysen, Kundenbindung sowie Kommunikationslösungen. Wir statten PR- und Unternehmenskommunikations-, Marketing- und Social-Media-Fachleute mit den Tools aus, die sie benötigen, um in der heutigen datengesteuerten Welt erfolgreich zu sein. Dank unserer umfassenden Fachkompetenz, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkten wie CisionOne , Brandwatch und PR Newswire können über 75.000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune-500-Unternehmen, ihre wichtigsten Zielgruppen sehen und von ihnen gesehen werden, sie verstehen und von ihnen verstanden werden. Medienkontakt:

