Peter Thiel hat über seinen Hedgefonds Thiel Macro sämtliche Aktien von NVIDIA abgestoßen und damit ein deutliches Zeichen gegen den aktuellen KI-Hype gesetzt. Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Chiphersteller als einer der größten Gewinner des KI-Trends gilt.Thiel zieht sich aus Schlüsselposition zurück Laut den aktuellen Meldungen aus der Pflichtveröffentlichung zum dritten Quartal hat der Hedgefonds von Peter Thiel seine ...

