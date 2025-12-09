New York - Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed scheint sich an den US-Aktienbörsen nicht viel tun. «Die Woche dürfte ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der Federal Reserve stehen», schrieb die Berenberg Bank. Nach den jüngsten Kommentaren einzelner Fed-Gouverneure rechneten die Marktakteure nun mit einer Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung am Mittwochabend von 90 Prozent. Der Dow Jones Industrial stieg am Dienstag im frühen ...

