Für 2026 treffen bei deutschen Aktien hohe Erwartungen auf hohe Bewertungen. Auf fallende Kurse setzen - sprich short gehen - bleibt aber kompliziert in Sachen Timing. Denn wer in den vergangenen 15 Jahren an der Börse permanent die Hand an der Reißleine hatte, wird heute vermutlich eher frustriert auf seinen Kontoauszug blicken. Die Geschichte des DAX lehrt uns eine brutale Lektion über die Psychologie des Geldes: Absicherungen werden zumindest längerfristig fast nie gebraucht. Sie beruhigen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...