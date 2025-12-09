Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen (zuvor: Halten) seit: 09.12.2025 Kursziel: 175,00 EUR (zuvor: 160,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Signifikante Ausweitung der Kreatin-Produktion bringt weiteren Wachstumsschub



Alzchem hat vergangene Woche einen signifikanten Ausbau der Kreatin-Produktion angekündigt, die mittelfristig einen weiteren Wachstumsschub bringen sollte.



Neue Großanlage geplant: Auf die in Q3/25 vollzogene inkrementelle Erweiterung der Produktionskapazitäten im Bereich Kreatin soll nun ein umfassendes Investitionsprogramm zur Errichtung einer neuen zunehmend automatisierten Produktionsanlage für Kreatin und dessen Vorprodukte sowie der vor- und nachgelagerten Infrastruktur folgen. Die Gesamtinvestition beziffert das Unternehmen auf rund 120 Mio. EUR, wobei ein geringer Teil aus Fördermitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) stammen sollte. Die Inbetriebnahme der Anlage ist stufenweise ab H2/27 vorgesehen und dürfte mittelfristig für das margenstarke Segment Specialty (EBITDA-Marge 9M/25: 27,7%) ein zusätzliches jährliches Umsatzpotenzial im unteren dreistelligen Mio.-Euro-Bereich mit entsprechend positiven Ergebnisbeiträgen liefern.



Erfolgsprodukt Kreatin: Nach Angaben des Vorstands ist der jetzt beschlossene Kapazitätsausbau notwendig geworden, weil Alzchem vor allem bei den vielseitig in den Bereichen Sport, Ernährung und Gesundheit einsetzbaren Kreatin-Produkten Creapure und Creavitalis eine sehr erfreuliche Nachfrageentwicklung verzeichnet und als einziger Hersteller von hochreinem Kreatin außerhalb Asiens eine besondere Stellung im Premium-Segment genießt. Zuletzt wurde durch eine Kooperation mit Ehrmann und dem Einsatz von Creavitalis in der neuen 'High Protein Creatine' Produktfamilie des Molkereikonzerns ein weiterer Meilenstein erreicht (vgl. Comment vom 04.11.2025). So ist Kreatin neuerdings erstmals in Form alltagstauglicher Lebensmittelprodukte in den drei Kategorien Pudding, Drinks und Riegel erhältlich und so für eine größere Zielgruppe abseits der Fitness-Szene sichtbar. Darüber hinaus sieht Alzchem auf Basis der breiten Anwendungsbereiche weiteres attraktives Absatzpotenzial in neuen Geschäftsfeldern wie beispielsweise der Frauengesundheit und beim Healthy Aging.



Modell angepasst: Die geplante Steigerung der Kreatin-Produktion dürfte u.E. etwa einer Verdopplung der Umsatzvolumina in diesem Bereich gleichkommen. Angesichts des von verschiedenen Analysehäusern prognostizierten Marktwachstums bei Kreatin von bis zu 25% p.a. bis in die 2030er-Jahre halten wir den Kapazitätsausbau aus strategischen Gesichtspunkten für schlüssig, um an der dynamischen Entwicklung des Marktes zu partizipieren und die eigene Marktposition zu festigen. Wir erachten die Absatzrisiken demnach als überschaubar und heben unsere Umsatzerwartungen insbesondere ab 2028ff. deutlich an. Gepaart mit dem parallel laufenden Werksneubau zum Ausbau der Produktion des u.a. im Defense-Sektor unverzichtbaren Nitroguanidins (NQ) sollte es Alzchem nun möglich sein, schon 2030 an der 1-Mrd.-Euro-Umsatzgrenze zu kratzen. Aufgrund des weiter zunehmenden Gewichts des Specialty-Segments setzen wir darüber hinaus unsere Margenerwartung im Terminal Value um 50 BP herauf.



Fazit: Alzchem ist alles andere als ein 'One-Trick Pony', sondern verfügt gerade im für die Equity Story maßgeblichen Segment Specialty Chemicals über mehrere Blockbuster. Wir sind vom Geschäftsmodell des Unternehmens weiterhin vollends überzeugt und stufen die Aktie mit einem neuen Kursziel von 175,00 EUR nach dem jüngsten Rücksetzer wieder auf 'Kaufen' hoch.







