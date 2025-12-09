Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv Bern - Die aktuelle Diskussion rund um eine mögliche Rückkehr der UKW-Verbreitung sorgt in der Schweizer Wirtschaft für Stirnrunzeln. Nachdem zahlreiche KMU viel Geld in den Umstieg auf DAB+ investiert haben, wird nun politisch über eine erneute Aufrüstung der UKW-Infrastruktur nachgedacht. Für viele ein unverständlicher Zickzackkurs und ärgerlich, da die meisten KMU bereits umgerüstet haben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab