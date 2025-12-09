Zürich - An den Devisenmärkten halten sich die Bewegungen zwischen den wichtigsten Währungen auch am späten Dienstagnachmittag in engen Grenzen. Die Anleger warten weiterhin auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed vom Mittwoch. Allgemein wird dabei eine weitere Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. So zeigt sich der Dollar zum Franken wenig bewegt, er wird am Nachmittag bei 0,8065 Franken gehandelt. Auch das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen ...

