FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 355 Euro belassen. Der Markteintritt weiterer Technologieunternehmen sei weniger eine Bedrohung, sondern vielmehr eine Bestätigung des zugrunde liegenden Wachstumstrends im Bereich KI gestu?tzter Brillen, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt befinde sich erst am Anfang einer strukturellen Entwicklungsphase mit signifikantem Expansionspotenzial. "Ein offener Wettbewerb du?rfte die Marktakzeptanz zusätzlich beflu?geln, indem Innovation fördert werden. Gleichwohl bleibt abzuwarten, wie schnell der Absatz tatsächlich skaliert wird und wie die Verbraucher auf Design, Funktionalität und Preisgestaltung reagieren." EssilorLuxottica und Meta schienen mit ihren smarten Brillen etwa ein bis zwei Jahre voraus zu sein. Vor dem Hintergrund des bisherigen Kursanstiegs biete die Kursschwäche eine attraktive Gelegenheit./mis/rob/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



