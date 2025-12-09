Was treibt Innovation wirklich an? Für Professor Josef Walker, Leiter des Departementes Entrepreneurial Management an der Fachhochschule Graubünden (FHGR), ist sie kein Geistesblitz, sondern das Ergebnis von Neugier, Mut und Lernbereitschaft. Innovation entsteht, wenn Menschen Freiräume erhalten, Routinen hinterfragen und Fehler zulassen. Dieses Verständnis von Innovation prägt nicht nur seine Forschung, sondern auch die Lehre an der FHGR. Auf Initiative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab