Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag einen insgesamt wenig bewegten Handelstag mit moderaten Abgaben abgeschlossen. Die Anleger hätten sich vor der Zinssitzung der US-Notenbank Fed vom Mittwoch zurückgehalten, hiess es im Handel. Eine Leitzinssenkung von 25 Basispunkten gilt an den Märkten als beinahe sicher. Der Fokus werde am Mittwoch auf den Hinweisen von Fed-Chef Jerome Powell auf die weitere Geldpolitik liegen. Derweil setzte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab