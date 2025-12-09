Paris / London / Zürich - Einen Tag vor der Zinsentscheidung in den USA herrschte auch an Europas Aktienmärkten zumindest auf Indexebene eher Funktstille. Investoren warteten zunächst ab und wollten nicht auf dem falschen Fuss erwischt werden, hiess es von Börsianern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 blieb orientierungslos und sank letztlich um 0,13 Prozent auf 5.718,32 Punkte. Das Rekordhoch von Mitte November bleibt nach der jüngst starken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
