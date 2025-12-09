Nvidia darf zukünftig wieder bestimmte Chips nach China verkaufen. US-Präsident Donald Trump hat das laut verschiedener Medienberichte nun erlaubt. Allerdings fiel eine erste Kursreaktion heute verhalten aus, denn viele Details sind noch unklar.Offen ist beispielsweise die Frage, ob China selbst dem Import der H200-KI-Chips zustimmt. Eine weitere Hürde wäre auch, dass der Kongress die Entscheidung aus Gründen der nationalen Sicherheit blockieren könnte. Erst letzte Woche war ein parteiübergreifender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
