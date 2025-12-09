Die Rheinmetall-Aktie schraubt sich zuletzt an der Börse deutlich nach oben. Bald könnte sich eine Kaufchance eröffnen. Das müssen Anleger jetzt wissen. Friedenschancen sinken Die Chancen auf einen Frieden in der Ukraine erscheinen aktuell wieder rückläufig. Nach einer anfänglichen Offensive der USA, Moskau und Kiew an den Verhandlungstisch zu bringen, scheinen diese Bemühungen im Sand zu verlaufen. Gleichzeitig macht die Position der Europäer im ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.