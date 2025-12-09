US-Präsident Donald Trump will den Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich beenden. Die Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine, Europa und den USA sind derweil komplex. Diktator Putin scheint sich bislang auf keinen Kompromiss einlassen zu wollen. Ein Frieden ist trotz der schwierigen Verhandlungen möglich. Welche Aktien werden davon am stärksten profitieren? Der Wiederaufbau wird ein Mega-Projekt werden. Sicher ist, dass die Sektoren Bau, ...

