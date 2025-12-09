Die EI Residential Solar-Plus-Storage-Lösung von Tigo passt sich dank einer neuen intelligenten Funktion, die Einsparungen und Netzunabhängigkeit maximiert, an den tatsächlichen Bedarf an.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" oder "Unternehmen"), ein führender Anbieter von intelligenten Solar- und Energiesoftwarelösungen, gab heute die Erweiterung der Tigo EI Residential Solar-Plus-Speicherlösung um dynamisches Tarifmanagement bekannt. Diese neue Funktion ermöglicht es dem All-in-One-Ökosystem von Tigo, intelligent und dynamisch auf Änderungen der Stromtarife zu reagieren. Die Einführung des dynamischen Tarifmanagements erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem europäische Energieunternehmen die Verwendung dynamischer Tarife in mehreren EU-Ländern rasch ausweiten. Der Dynamic Rate Manager wird sowohl für neue Tigo EI-Kunden als auch für bestehende Besitzer von EI Residential-Systemen als Teil eines Software-Updates verfügbar sein, ohne dass zusätzliche Hardware, Zubehör oder Konfigurationen erforderlich sind.

Die Funktion "Dynamic Rate Management" ermöglicht es der EI Residential-Lösung, automatisch dynamische Großhandelsenergiepreise, die oft täglich aktualisiert werden, zu erfassen und zu interpretieren und das Systemverhalten so zu planen, dass die Nutzung von Solar-, Batterie- und Netzstrom auf der Grundlage der prognostizierten Preismuster optimiert wird. Mit dem Dynamic Rate Management von Tigo wird der komplizierte Prozess der Berechnung und Anpassung des Verhaltens von Energieanlagen vollständig automatisiert.

"Dank unserer Teilnahme am Tigo Installer Loyalty Program hatten wir die Möglichkeit, die neue Dynamic Rate-Funktion vor der offiziellen Markteinführung zu testen, und die Vorteile sind sofort sichtbar", sagte Michael Schmittinger, Geschäftsführer der MMS Communication GmbH Co. KG. "Die Tigo EI-Plattform erstellt einen präzisen Tagesplan für den Energiefluss und das Batteriemanagement, der die tatsächliche Preiskurve mit bemerkenswerter Genauigkeit widerspiegelt. Für unsere Kunden bedeutet dies greifbare Einsparungen und einen Automatisierungsgrad, der alle Komplexität beseitigt. Es fühlt sich wirklich so an, als würde ein intelligenter Energiemanager ständig im Hintergrund arbeiten, um den maximalen Wert aus jeder Kilowattstunde herauszuholen."

Über die Tigo Energy Intelligence App können Besitzer eines Tigo EI-Systems nun direkt auf ihrem Smartphone eine detaillierte Übersicht über die prognostizierten Großhandelsstrompreise einsehen. Der Dynamic Rate Manager nutzt maschinelles Lernen, um die Day-Ahead-Marktdaten zu analysieren und einen personalisierten 24-Stunden-Energieplan zu erstellen, der sowohl Spitzen- als auch Nebenzeiten in der App deutlich hervorhebt. Die Nutzer können auch das Verhalten des Systems anpassen, z. B. das Laden der Batterie aus dem Netz während der Nebenzeiten oder das Entladen während der Spitzenpreisfenster, je nach den lokalen Einspeisevergütungsregeln. Laut dem Smart-Home-Unternehmen tado° haben Haushalte mit einem dynamischen Stromvertrag, der den Verbrauch optimiert, in der ersten Hälfte des Jahres 2024 bis zu 34 an Stromkosten im Vergleich zum durchschnittlichen Großhandelsmarktpreis (ohne Gebühren und Steuern) eingespart.

"Da dynamische Stromtarife in ganz Europa zur Norm werden, ist intelligente Automatisierung nicht mehr optional, sondern unerlässlich, um sinnvolle Energieeinsparungen, größere Systemunabhängigkeit und eine mühelose Benutzererfahrung zu erzielen", sagte Archie Roboostoff, Vice President of Software bei Tigo Energy. "Mit Dynamic Rate Management nutzt die EI Residential-Plattform maschinelles Lernen für die Verbrauchsmuster jedes Hausbesitzers und optimiert automatisch das beste finanzielle Ergebnis. Damit entfällt das Rätselraten bei der manuellen Programmierung und spiegelt unser Engagement wider, Hausbesitzern und Installateuren intelligente, belastbare und zukunftsfähige Energielösungen anzubieten."

Dynamic Rate Management von Tigo ist in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden verfügbar. Weitere Länder werden folgen, sobald die Energieversorger die lokalen Integrationsanforderungen erfüllen und dynamische Tarife einführen. Um mehr über Dynamic Rate Management von Tigo zu erfahren, können sich Solarinstallateure und Anlagenbesitzer hier für ein Webinar zum Thema dynamische Tarife am 15. Januar 2025 anmelden.

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solarstromanlagen für Privathaushalte, Gewerbe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE- (Module Level Power Electronics) und Solaroptimator-Technologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Die MLPE-Produkte von Tigo maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten eine vorschriftsmäßige Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar- und Speicheranlagen für Privathaushalte. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

