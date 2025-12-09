© Foto: OpenAI

Generative KI ist die Sorge und die Chance Nummer 1 zugleich, sagen die Analysten der Bank of America. Sie sehen dennoch ein starkes Jahr 2026 für europäische Tech-Aktien. Das sind ihre Top-Picks.Bank of America sieht für die Technologiebranche im Jahr 2026 großes Potenzial, insbesondere durch die zunehmende Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI). Obwohl die Sorge vor dem Umbruch durch generative KI 2025 für Kursrückschläge gesorgt hat (SAP hat im Jahresverlauf mehr als 12 Prozent verloren), bleibt die Bank optimistisch. Sie erwartet eine beschleunigte Wachstumsdynamik in den Bereichen Software, IT-Services und Zahlungen, die die negativen Narrative um die Technologie überwinden könnte. …