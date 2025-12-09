New York - Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben es die Anleger an den US-Aktienbörsen ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial schloss am Dienstag 0,38 Prozent tiefer bei 47.560,29 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,09 Prozent auf 6.840,51 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,16 Prozent nach oben auf 25.668,69 Punkte. Eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab