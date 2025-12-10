Nach Darstellung der Analysten Daniel Grossjohann und Roger Becker von der BankM habe die CEOTRONICS AG im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres den Umsatz deutlich gesteigert. Weiteres Wachstum verspricht nicht zuletzt die Aussicht auf einen Großauftrag der Bundeswehr, weswegen die Analysten ihr positives Votum bestätigen.

Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) habe jüngst die vorläufigen H1-Zahlen vermeldet und darin von einem Umsatzwachstum um 61,5 Prozent auf 34,2 Mio. Euro berichtet. Darin noch nicht enthalten sei das dritte Los des SMG (Sprechsätze mit Gehörschutz)-Großauftrags, denn dieses sei erst am 03.12.2025 durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages freigegeben worden. Die finale Beauftragung durch die Bundeswehr sei noch nicht erfolgt, auch zur Größenordnung des Auftrags gebe es keine offiziellen Angaben, während üblicherweise gut informierte Kreise (hartpunkt.de) von 50k Einheiten berichten würden (was über vorangegangenen Losgrößen liegen würde).

Europäische Rüstungstitel seien jüngst etwas unter Druck geraten, was sich in der leicht gesunkenen Peer-Bewertung von CEOTRONICS AG widerspiegele, so BankM. Mit einem 2025/26er EV/Umsatz-Verhältnis von 2,0 sei CEOTRONICS für ein Unternehmen mit hohem Rüstungsanteil aber weiterhin günstig.

Die Gleichgewichtung der aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse von BankM resultiere in einem Fairen Wert von 17,66 Euro (zuvor: 18,24 Euro), das Rating "Kaufen" werde bestätigt.

