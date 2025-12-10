von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Blockwitz, wie gross ist Ihre Motorsport-Leidenschaft? Frank Blockwitz: Die Leidenschaft für Autos wurde mir sozusagen in die Wiege gelegt. Ich bin mit Autos gross geworden, da mein Vater in der Automobilbranche tätig war. Zur gemeinsamen Leidenschaft gehörte natürlich auch die Formel 1 mit der Faszination für Geschwindigkeit und der Tatsache, wie viel Präzision und Perfektion nötig sind, um an der Spitze zu fahren. ...

