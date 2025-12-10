© Foto: Google

GameStop vermeldet für das 3. Quartal einen deutlich geringeren Umsatz als von Analysten erwartet. An der Nasdaq geht die Meme-Aktie in der Nachbörse auf Talfahrt. Doch etwas anderes beunruhigt Anleger noch viel mehr.Im dritten Quartal meldete GameStop einen Umsatzrückgang von 4,5 Prozent auf 821 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 860 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Laut LSEG hatten Analysten hingegen mit 987,3 Millionen US-Dollar gerechnet. Trotz des Umsatzrückgangs konnte GameStop seinen Gewinn pro Aktie auf 24 Cent steigern. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber den 6 Cent pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres dar. Diese positive Gewinnentwicklung könnte jedoch nicht …