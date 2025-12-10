Von Robert Jakob Ich hatte einmal das Vergnügen, bei einer sehr edlen alten Dame zur Untermiete zu wohnen. Es gehörte dazu, sich anständig zu benehmen. Einmal pro Woche lud Sie mich zum Sherry ein. Als ich so bei ihr auf dem Sofa sass, schwenkte mein Blick auf die gegenüberliegende Wand. Da hing was. Perplex schoss es mir aus dem vorlauten Mund: «Aber Frau Borst, Sie haben da ja einen echten Hodler!». Sie war mit der Brau-Dynastie Hürlimann verwandt ...

