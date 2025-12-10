Die Aktienkurse der beiden Airlines Lufthansa und Ryanair konnten in den letzten Wochen an Höhe gewinnen. Das Marktumfeld für die Fluggesellschaften hellt sich allmählich auf. Dazu passt diese Meldung: Fluggesellschaften weltweit steuern nach Einschätzung ihres Branchenverbands trotz politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten auf Rekordergebnisse zu.Wie der Weltluftfahrtverband IATA am Dienstag in Genf mitteilte, dürfte die Branche im laufenden Jahr einen Nettogewinn von 39,5 Milliarden US-Dollar ...

