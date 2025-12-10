Microsoft investiert 17,5 Milliarden US-Dollar in Indiens KI-Infrastruktur. Die größte Investition in Asien soll Indiens digitale Zukunft vorantreiben und das Land als globalen Technologiepartner stärken.Microsoft setzt auf den indischen Markt und kündigt die bislang größte Investition des Unternehmens in Asien an. Das US-amerikanische Technologieunternehmen will 17,5 Milliarden US-Dollar in die Cloud- und KI-Infrastruktur des Landes stecken, um seine Marktstellung auszubauen und die digitale Zukunft Indiens mitzugestalten. Die Investition wurde am Dienstag nach einem Treffen zwischen Microsoft-CEO Satya Nadella und dem indischen Premierminister Narendra Modi bekannt gegeben. Im Rahmen des …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.