Bronschhofen - Cicor senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Als Gründe nennt der Hersteller von Elektronik-Komponenten in einer Mitteilung vom Mittwoch ein schwächeres wirtschaftliches Umfeld, verzögerte Kundenauslieferungen in Deutschland sowie die Aufwertung des Frankens. Ab 2026 soll das Unternehmen organisch wieder zulegen. Neu rechnet Cicor für 2025 mit Umsätzen von 600 bis 620 Millionen Franken - nach bisher 620 bis 650 Millionen. Gegenüber ...

