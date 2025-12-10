Zürich - Am Devisenmarkt wird am Mittwoch gespannt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed gewartet. Entsprechend wenig bewegen sich die Kurse. Am Markt ist eine Senkung um 25 Basispunkte quasi eingepreist. Wichtiger werden daher die begleitenden Kommentare mit Blick auf den weiteren Zinspfad. Derweil wird für die morgige geldpolitische Lagebeurteilung der SNB keine Änderung der Leitzinsen erwartet. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von ...

