Ellen Hazen rät Anlegern, im KI-Boom weniger auf Nvidia und stärker auf den Chipfertiger TSMC als langfristigen Gewinner zu setzen.Der Höhenflug der künstlichen Intelligenz an den Börsen ist ungebrochen - doch die Debatte über Überbewertungen, wachsenden Wettbewerb und geopolitische Risiken wird lauter. Während viele Anleger weiterhin nahezu reflexartig auf Nvidia setzen, empfiehlt eine Marktstrategin nun einen alternativen Ansatz: Investoren sollten laut Ellen Hazen, Chief Market Strategist und Portfoliomanagerin bei F.L. Putnam Investment Management, verstärkt auf Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) schauen. "Der KI-Trade bleibt stark, aber Nvidia ist nicht der einzige Weg", …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.