© Foto: David Chang/EPA/dpaEllen Hazen rät Anlegern, im KI-Boom weniger auf Nvidia und stärker auf den Chipfertiger TSMC als langfristigen Gewinner zu setzen.Der Höhenflug der künstlichen Intelligenz an den Börsen ist ungebrochen - doch die Debatte über Überbewertungen, wachsenden Wettbewerb und geopolitische Risiken wird lauter. Während viele Anleger weiterhin nahezu reflexartig auf Nvidia setzen, empfiehlt eine Marktstrategin nun einen alternativen Ansatz: Investoren sollten laut Ellen Hazen, Chief Market Strategist und Portfoliomanagerin bei F.L. Putnam Investment Management, verstärkt auf Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) schauen. "Der KI-Trade bleibt stark, aber Nvidia ist nicht der einzige Weg", …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE