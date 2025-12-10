Nordex hat am Mittwoch in den USA einen potenziellen Großauftrag an Land gezogen. Nach einem herausfordernden, stark umkämpften Ausschreibungsverfahren hat der Windturbinenhersteller umfangreiche Verträge mit dem nordamerikanischen Energieversorger Alliant Energy unterzeichnet. Damit setzt sich die Auftragsflut fort.Konkret geht es bei dem möglichen Auftrag um bis zu 190 Turbinen aus der Delta4000-Plattform der Typen N133 und N163, die für große Projekte im Mittleren Westen der USA - inklusive Iowa ...

